الإمارات القابضة لدراجات السيدات على منصة التتويج في سباق أوتينجن ببلجيكا

بروكسيل في 12 مارس/ وام/ أحرزت أمس الأمريكية ميغان جاستراب لاعبة فريق الإمارات القابضة للدراجات الهوائية للسيدات المركز الثالث في سباق اكسينا ليوف – أوتينجن في بلجيكا، لتصعد منصة التتويج للمرة الأولى مع الفريق.

وجاء ذلك بدعم من زميلاتها ، إضافة إلى دورها الكبير في إنهاء السباق الذي امتد لمسافة 140 كيلومتراً من سينت-بيترس-ليو إلى أوتينغن بشكل ناجح.

وفي المرحلة الحاسمة، لعبت البلجيكية فيبي يوريس دوراً مهماً في مقدمة المجموعة، حيث وضعت ميغان جاستراب، وصوفي فان رويين في موقع مثالي، وفي الكيلومترات الأخيرة، كانت مهمة فان رويين توجيه زميلتها الأمريكية إلى الموقع المناسب عند بداية الصعود القصير الذي حسم نتيجة السباق.

وتم تنفيذ الانطلاقة التمهيدية بشكل مثالي، مما سمح لجاستراب ببدء الصعود بين المتسابقات في المقدمة.

وأعربت جاستراب عن سعادتها بما حققته من انجاز لأول مرة مع الفريق، وقالت:" فريقي قام بعمل رائع في حمايتي ووضعني في موقع جيد، خاصة في مقاطع الحصى وقبل الصعود ،لأنها تمكنت من انهاء مهتمتي بالوقوف على منصة التتويج.