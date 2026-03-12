190 مصنعا للحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في عجمان عام 2025

عجمان في 12 مارس/ وام/ أعلن محمد علي الجناحي، مدير عام غرفة عجمان بالإنابة أن عدد مصانع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية في عجمان بلغ 190 مصنعا خلال عام 2025، مع نمو عضوية المصانع الجديدة بنسبة 28%، فيما وصل عدد العضويات المرتبطة بالقطاع في غرفة عجمان إلى 745 عضوية، بنسبة نمو سنوي نحو 5%.

جاء ذلك خلال إطلاق مصنع "بالرميثة للصناعات الحديدية" في عجمان أول شحنة تجارية للتصدير إلى منطقة الخليج، بحضور عبدالله عبدالمحسن النعيمي، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الغرفة، والدكتور عادل بالرميثة، المؤسس والرئيس التنفيذي للمصنع وعدد من مسؤولي المصنع.

وأشار الجناحي إلى أن قطاع الحديد والفولاذ والصناعات المعدنية يعد من الركائز الأساسية لدعم التنمية الصناعية والاقتصادية في الإمارة، وتعزيز سلاسل الإمداد وتلبية احتياجات قطاعات البناء والبنية التحتية، مؤكداً اعتماد المصانع على أحدث التقنيات الصناعية الصديقة للبيئة واتباع أفضل الممارسات لتعزيز الاستدامة وزيادة الإنتاجية.

من جانبه أوضح الدكتور عادل بالرميثة أن منتجات المصنع تشمل قضبان التسليح والسبائك والأنابيب، وأن إستراتيجية المصنع ترتكز على تعزيز القدرات الإنتاجية المحلية، وبناء شراكات إستراتيجية، وتطوير العمليات التشغيلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، إضافة إلى إنشاء مراكز توزيع إقليمية لتوسيع نطاق وصول المنتجات وتعزيز تنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية.