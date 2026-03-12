"تاجر المستقبل" تحتفي بيوم الطفل الإماراتي

عجمان في 12 مارس/ وام/ تنظم دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان فعالية "تاجر المستقبل" يومي السبت والأحد المقبلين في سوق مشيرف، ضمن فعاليات أسبوع ريادة الأعمال وتزامناً مع يوم الطفل الإماراتي .

وتهدف الفعالية إلى غرس مفاهيم ريادة الأعمال في نفوس الأطفال، وتعزيز مشاركتهم المبكرة في العملية الاقتصادية بأسلوب تعليمي وتفاعلي مبتكر، بما ينسجم مع توجهات الدولة لإعداد أجيال واعية ومؤهلة للمستقبل.

وتعرف المبادرة الأطفال بأساسيات البيع والشراء ومفاهيم التجارة بطريقة مبسطة، وتنمي مهاراتهم في التواصل مع الجمهور، والتسويق، والتعامل مع المنتجات، وفهم قيمة المال، وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار.

كما تعزز روح الثقة بالنفس والاعتماد على الذات وتشجع على التفكير الإبداعي والابتكاري في إدارة منافذ البيع.

وأكدت الدائرة أهمية تمكين الطفل من المشاركة في العملية الاقتصادية ليس كفعالية مؤقتة، بل كعنصر فاعل في بناء اقتصاد المستقبل، من خلال تجربة عملية تحاكي بيئة الأعمال الحقيقية، لاكتشاف ميوله ومواهبه وصقل قدراته منذ الصغر.