الإمارات تدين هجوماً إرهابياً استهدف سائقي شاحنات في مالي

أبوظبي في 12 مارس/ وام/ أدانت دولة الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف عدداً من سائقي الشاحنات في منطقة كايس في غرب جمهورية مالي الصديقة، والذي أسفر عن مقتل عدد من الأشخاص.

وشددت وزارة الخارجية، في بيان لها، على أن دولة الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، وتؤكد رفضها الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأهالي وذوي الضحايا، ولحكومة جمهورية مالي وشعبها الصديق، جرّاء هذا الهجوم الآثم.