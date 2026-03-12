كهرباء الشارقة تنفذ صيانة شاملة لـ200 محطة للنقل والتوزيع في 2025

الشارقة في 12 مارس/ وام/ نفذت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، ممثلة بإدارة نقل الطاقة، خلال عام 2025 برامج صيانة دورية لأكثر من 200 محطة للنقل والتوزيع، لتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية ورفع كفاءة محطات نقل الطاقة بما يواكب أفضل الممارسات العالمية .

وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة، أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز الشبكة الكهربائية وإجراء أعمال الصيانة الدورية والوقائية عبر فرق فنية مؤهلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بهدف ضمان استقرار الشبكة وتقديم خدمات بجودة عالية.

من جانبه أكد المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة، أن برنامج الصيانة شمل صيانة 144 محطة بجهد 132 و33 كيلوفولت، وتحديث أنظمة الحماية عبر استبدال 45 مرحلًا، وتجديد ومعالجة الزيت لعدد 23 محولاً، وفحص سلامة 45 محولاً، وتجديد البطاريات في 40 محطة، واستبدال مغيرات الجهد في 24 محولاً، إلى جانب تشغيل المحول الديناميكي بجهد 220 كيلوفولت في محطة الطي، وتحويل الخطوط الهوائية بين محطة الطي ومحطة الصناعية 17 إلى كابلات أرضية لتعزيز الاعتمادية.

وأشار الكوس إلى أن كافة أعمال الصيانة والإحلال والتجديد تعتمد على فرق فنية متخصصة، مع تطبيق مفاهيم الصيانة الحديثة لضمان كفاءة تشغيلية عالية، السلامة المهنية، زيادة العمر الافتراضي للمعدات، وتحسين جودة الشبكة الكهربائية في إمارة الشارقة.