إجازة عيد الفطر بدوائر حكومة دبي من 19 إلى 22 مارس

دبي في 12 مارس/ وام/ أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة عيد الفطر لعام 1447هـ لجميع الهيئات والدوائر والمؤسسات التابعة لحكومة دبي ستبدأ من يوم الخميس 19 مارس وتستمر حتى يوم الأحد 22 مارس، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين 23 مارس، باستثناء الموظفين العاملين بنظام المناوبات.

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين على أرضها، سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.