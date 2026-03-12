أرادَ ترسي عقوداً إنشائية بقيمة 2.04 مليار درهم لبناء 14 مجمّعاً سكنياً في الشارقة

الشارقة في 12 مارس/ وام/ أرست شركة التطوير العقاري "أرادَ" عقدين رئيسيين لتشييد دفعة جديدة تضم 2,210 منازل في مجتمع الجادة بالشارقة بقيمة 2.04 مليار درهم، لتشمل أعمال الإنشاء الرئيسية في 14 مجمّعا سكنيا.

وستتولى شركة تشاينا تييسجو للهندسة المدنية التابعة لعملاق البناء الصيني مجموعة السكك الحديدية الصينية المحدودة تشييد أبنية "نِسبة الخمسة" في إيست بوليفارد وأبنية "صفا الخمسة" في ويست بوليفارد.

أما بالنسبة لعقد تشييد مجمّعات "ذا غيت 3-6" والتي تقع على المداخل الجنوبية للمجتمع، فقد تمت ترسيته على الشركة الكويتية محمد عبدالمحسن الخرافي وأولاده وتعمل حالياً على تطوير باقةٍ من مشاريع أرادَ الأخرى في الجادة ومَسار ومساكن نَسمَة.

وسيتم تنفيذ العقدين خلال فترة 26 شهراً حيث من المتوقع تسليم جميع الأبنية خلال الربع الثاني من عام 2028 وذلك قبيل الانتهاء من أحد معالم المجتمع الرئيسية - مدار مول ويتضمن العقدان تسليم مجمّعات سكنية بمواصفات حديثة مجهزة بالتقنيات القياسية للمنازل الذكية.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لمجموعة أرادَ "يعكس هذان العقدان الرئيسيان ثقتنا المتزايدة بالسوق وحرصنا على تسريع وتيرة إنجاز مشاريعنا في الدولة ولا شك أن هذه الخطوة تشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير مجتمع الجادة وتبرهن في الوقت نفسه على الاهتمام الكبير من المشترين والمستثمرين بهذه الوجهة العصرية المتكاملة".

وأضاف "سيتم تسليم هذه المجمّعات السكنية الجديدة بالتزامن مع تطوير معالم رئيسية جديدة في الجادة مثل مدار مول ومنطقة أرادَ المركزية للأعمال الأمر الذي يعكس التزامنا بإيجاد وجهة حضرية حديثة تسهم في إعادة تشكيل المشهد العمراني في الإمارة".

وتتميز المجمّعات بخصائص معمارية عصرية غنية بعنصر الإضاءة الطبيعية وقربها من المجمّع الرياضي الكبير بالجادة والذي يجري بناؤه حالياً ويتوقع تسليمه بحلول نهاية 2026 ويمتد المجمّع الرياضي على مساحة 400,000 قدم مربع ويضم ملعب كرة قدم بالحجم الكامل وملاعب كرة قدم خماسية وملاعب للبادل وكرة السلة والكرة الطائرة والسكواش والريشة إلى جانب مسارات للجري وركوب الدراجات الهوائية ومناطق لعب للأطفال.

ويمتاز مجمّع "ذا غيت السكني 3-4 " والمكوّن من مبنيين بموقعه الإستراتيجي على المدخل الرئيسي لإيست بوليفارد مقابل مدرسة سابس الدولية – الجادة أما مجمّع "ذا غيت 5-6"، والمكوّن من مبنيين كذلك فيقع على مدخل ويست بوليفارد قريباً من الركن الشمالي الغربي في مجتمع الجادة ومقابل رافلز وورلد أكاديمي – الجادة والتي يجري تشييدها حالياً ومن المتوقع أن تستقبل أول فوج من طلابها خلال العام الدراسي 2026-2027.

يشار إلى أن مجتمع الجادة الذي تقدر تكلفته الإجمالية بـ 35 مليار درهم يمتد على مساحةٍ تزيد على 24 مليون قدم مربعة ويضم أكثر من 25,000 منزل بالإضافة إلى باقةٍ متنوعة من المحال التجارية والمرافق الرياضية ومرافق اللياقة والضيافة والمكاتب والمؤسسات التعليمية وقد وصل عدد سكانها حالياً إلى أكثر من 20,000 نسَمة.