7 أشواط في السباق الختامي لموسم مضمار جبل علي

دبي في 12 مارس/ وام/ يستضيف مضمار جبل علي يوم الأحد المقبل السباق الـ11 والأخير ضمن موسم سباقات المضمار، بمشاركة نخبة من الخيول، في أمسية تتضمن 7 أشواط متنوعة لفئات الخيول المهجنة الأصيلة والخيل العربية الأصيلة.

ويتقدم برنامج السباق الشوط الثالث الرئيسي، والمخصص لخيول «الهانديكاب» بتصنيف (80 – 105) لمسافة 1600 متر، وبجائزة مالية تبلغ 120 ألف درهم، وسط توقعات بمنافسة قوية بين الخيول المشاركة.

ويستهل السباق بالشوط الأول المخصص للخيول «المبتدئة» لمسافة 1000 متر، وبجائزة مالية قدرها 72 ألف درهم، فيما يقام الشوط الثاني لفئة «الهانديكاب» بتصنيف (0 – 80) لمسافة 1200 متر، وبجائزة 86 ألف درهم.

ويقام الشوط الرابع لفئة «المبتدئة» لمسافة 1600 متر، وبجائزة 72 ألف درهم، بينما يشهد الشوط الخامس سباق «الهانديكاب» بتصنيف (0 – 70) لمسافة 1800 متر، وبجائزة مالية قدرها 76 ألف درهم.

ويخصص الشوط السادس لخيول «الهانديكاب» بتصنيف (0 – 85) لمسافة 1950 متراً، وبجائزة تبلغ 100 ألف درهم، قبل أن يختتم السباق بالشوط السابع المخصص للخيول العربية الأصيلة المولودة في دولة الإمارات بعمر أربع سنوات، لمسافة 1200 متر، وبجائزة مالية قدرها 50 ألف درهم.

ويمثل السباق الختامي محطة مهمة في ختام موسم سباقات مضمار جبل علي، الذي يعد من أبرز محطات سباقات الخيل في دولة الإمارات، ويستقطب سنوياً نخبة من الخيول والملاك والمدربين