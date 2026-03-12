شرطة دبي توفر 33 مركزا ذكيا لخدمة المتعاملين على مدار الساعة

دبي في 12 مارس / وام / أكدت القيادة العامة لشرطة دبي أنها توفر 33 مركزاً ذكيا على مستوى الإمارة لخدمة المتعاملين على مدار 24 ساعة دون تدخل بشري.

وأشارت إلى أن المتعامل يستطيع من خلال مراكز الشرطة الذكية "SPS" الحصول على 32 خدمة ضمن باقة "خدمات البلاغات والشكاوى الجنائية"، وباقة "الخدمات المرورية والحوادث"، وباقة "الشهادات والتصاريح"، وباقة "خدمات المشاركة والدعم المجتمعي".

وأوضحت شرطة دبي أن مراكز الشرطة الذكية تُقدم خدماتها إلى الجمهور بكافة اللغات، في إطار الحرص الدائم على تعزيز التواصل مع جميع الجنسيات المُقيمة والزائرة إلى إمارة دبي، وتمكينهم من الاستفادة من الخدمات بطريقة ذكية وبكل سهولة ويسر.

ولفتت إلى أن مراكز الشرطة الذكية "SPS " بمختلف أنواعها، سواء كانت "SPS " أو "درايف ثرو" أو "ووك إن" أو "نقاط شرطة الضواحي"، تُقدم الخدمات على مدار 24 ساعة، تحقيقاً لهدف شرطة دبي في أن تكون دبي "المدينة الآمنة" والوجهة المُفضلة للعيش والإقامة والسياحة.

وأوضحت شرطة دبي أن مراكز الشرطة الذكية توفر إمكانية تسجيل بلاغ جنائي دون الحاجة إلى مقابلة موظفين، وذلك عبر التواصل المباشر من خلال الاتصال المرئي مع ضباط تحقيق يتحدثون لغات عدة، إذ يتناقش الضباط مع المتعاملين في جميع التفاصيل، ثم يرسلون لهم محضر الإفادة حول البلاغ لتوقيعه، إلى جانب توفير خدمة الاستفسارات، وخدمة “عين الشرطة”، والعديد من الخدمات المجتمعية.

ومن بين الخدمات التي توفرها مراكز الشرطة الذكية: فتح شكوى جنائية، الإبلاغ عن شيك مرتجع، الجرائم الإلكترونية، شهادة بحث الحالة الجنائية، شهادة فقدان، شهادة لمن يهمه الأمر، شهادة براءة ذمة عن المخالفات المرورية، شهادة بحث الحالة المرورية، تصريح إدخال جثمان، تصريح إبحار، تصريح إغلاق طريق، تصريح زيارة متحف شرطة دبي، الاستعلام عن المخالفات المرورية ودفعها، والإبلاغ عن المركبات المُعرقلة، إلى جانب توفير خدمات دبلوماسية وغيرها.