سالم القاسمي يشهد مبادرة "نور القرآن" في رأس الخيمة ويكرم الفائزين

رأس الخيمة في 12 مارس/ وام/ شهد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني ورئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، مبادرة "نور القرآن" في دورتها الثانية، التي نظمتها مؤسسة إس لتنظيم وإدارة الفعاليات في مجلسه بمنطقة الدهيسة في رأس الخيمة.

حضر المبادرة، التي قدمتها الإعلامية سارة أحمد الضعيف الرئيس التنفيذي للمؤسسة، كل من الشيخ سيف بن طالب بن ماجد القاسمي، وسعادة الدكتورة عائشة خميس الظنحاني عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى جانب عدد من المسؤولين والشخصيات المجتمعية والأسر المتميزة.

وشهد الحفل تكريم 21 طفلاً من الفائزين في مبادرة "نور القرآن" تقديراً لتفوقهم في حفظ وترتيل القرآن الكريم، كما تم تكريم عدد من الأسر الرائدة ضمن جائزة عام الأسرة 2026 تقديراً لدورها في ترسيخ القيم الأسرية وتعزيز التماسك المجتمعي.

وأكد الشيخ سالم بن سلطان القاسمي أن مبادرة "نور القرآن" تمثل نموذجاً للمبادرات المجتمعية التي تعزز ارتباط الأبناء بكتاب الله تعالى، وترسخ القيم الإيمانية والأخلاقية في نفوسهم، مشيداً بدور الأسرة في تربية الأجيال على مبادئ الدين والهوية الأصيلة، ومؤكداً أهمية استمرار مثل هذه المبادرات الهادفة التي تسهم في بناء جيل واعٍ ومتمسك بقيمه.