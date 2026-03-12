"أصدقاء مرضى السرطان" تجمع 300 مريض وعائلاتهم على مائدة إفطار رمضانية

الشارقة في 12 مارس / وام / استضافت جمعية أصدقاء مرضى السرطان 300 من مرضى السرطان وأفراد عائلاتهم في حفل إفطار رمضاني في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة في مبادرة إنسانية جمعت المرضى وأحبائهم بهدف تعزيز الدعم المجتمعي للمرضى ومساندتهم في رحلة العلاج ضمن أجواء إيمانية واجتماعية تعكس قيم الشهر الفضيل.

جاء تنظيم حفل الإفطار في إطار جهود الجمعية لتعزيز التواصل مع المرضى وأسرهم وترسيخ قيم التكافل المجتمعي خلال الشهر الفضيل بحضور سوسن جعفر رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى السرطان وعائشة الملا مديرة الجمعية و الشيخة عائشة القاسمي أمين سر الجمعية إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الإدارة.

و أكدت سعادة سوسن جعفر أن هذا اللقاء السنوي يهدف إلى تعزيز الروابط الإنسانية مع المرضى وأسرهم وتوفير مساحة للدعم النفسي والمعنوي إلى جانب الدعم العلاجي مشددة على أهمية تضافر جهود المؤسسات والأفراد في دعم رسالة الجمعية ومواصلة العمل لترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية المجتمعية بما يسهم في تحسين جودة حياة المرضى ومساندتهم في رحلة العلاج.

وتضمن البرنامج ندوة دينية توعوية بعنوان "الإتقان في الإيمان" بالتعاون مع المنتدى الإسلامي في الشارقة بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالقيم الإسلامية الأصيلة وتسليط الضوء على دور القرآن الكريم في بناء الشخصية تعزيز القدرة على مواجهة التحديات لا سيما بين مرضى السرطان وأسرهم.

وشهدت الأمسية تكريم المنتدى الإسلامي تقديراً لجهوده في البرامج الثقافية والتوعوية التي تعزز الروابط المجتمعية وتسلط الضوء على القيم الإنسانية النبيلة المستمدة من تعاليم الدين الحنيف كما كرمت الجمعية الرعاة والداعمين تقديراً لمساهمتهم في إنجاح الحدث ومساندة برامج الجمعية.