"الإمارات للتبرع بالدم" تنظم "رمضان معا" لتعزيز قيم التكافل والتطوع

أبوظبي في 12 مارس / وام / تواصل جمعية الإمارات للتبرع بالدم للعام الرابع على التوالي تنظيم مبادرة “رمضان معاً”، التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بهدف تعزيز قيم التكافل والتراحم وترسيخ ثقافة العمل التطوعي في المجتمع.

وتتضمن المبادرة توزيع وجبات الإفطار للأسر، إلى جانب توزيع وجبات كسر الصيام عند إشارات المرور.

وتأتي المبادرة في نسختها الرابعة هذا العام بحلة مميزة، حيث ركزت على دعم الأسرة تأكيداً على التزام الجمعية بدعم التوجهات الوطنية وتعزيز مبادئ التضامن المجتمعي.

وتقام فعاليات المبادرة في كل من أبوظبي والعين، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، حيث بلغ عدد الشركاء والداعمين لهذه النسخة نحو 15 جهة، من أبرزهم: دائرة الصحة - أبوظبي، ودائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشرطة أبوظبي ، وأكاديمية ربدان، وشركة أغذية، ومزارع العين، سوق القطارة، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي ، إلى جانب عدد من المؤسسات الأخرى.

كما شهدت المبادرة مشاركة واسعة من المتطوعين، وبلغ عددهم نحو 1600 متطوع في مدينتي أبوظبي والعين، ما يعكس روح العطاء التي يتميز بها المجتمع الإماراتي.

وفي إطار المبادرة ايضا تم تنظيم فعالية “الخيمة الدبلوماسية” بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة ورجال السلك الدبلوماسي والقيادات الوطنية في مختلف المؤسسات والوزارات، إلى جانب مبادرة “تباشير معاً”.

وقال سعادة الدكتور علي أحمد الأنصاري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتبرع بالدم، إن مبادرة "رمضان معاً” تأتي في إطار الحرص على تعزيز العمل الإنساني وخدمة المجتمع.

وأضاف أن المبادرة تضمنت فعاليات عديدة ومنها فعالية الخيمة الدبلوماسية التي نظمت هذا العام بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني في متحف الشيخ زايد الوطني، وبمشاركة واسعة من أصحاب المعالي والسعادة ورجال السلك الدبلوماسي، وجسدت رسالة الإمارات الإنسانية للعالم.