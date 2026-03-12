دبي يحصد لقب " السلة" وبراء تتصدر "الطاولة" ببطولة الشيخ منصور بن زايد" الوثبة 2026"

أبوظبي في 12 مارس/ وام/ أحرز فريق دبي لقب فئة النخبة في منافسات كرة السلة، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية - الوثبة 2026، وجاء تيليفكسر وصيفاً، وفريق ستار بوينت ثالثا.

ويتم تنظيم البطولة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في مقر مهرجان الشيخ زايد بالوثبة، وتستمر حتى 17 مارس الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية في 16 مسابقة، وبإجمالي جوائز يبلغ 10 ملايين درهم.

وشهدت الفئة المفتوحة للسلة، فوز فريق بي أوليج بالمركز الأول، وجاء ثانيا فريق تيرمينز، وثالثا فريق 140، بينما تصدر فريق موين فئة تحت 18 سنة، وجاء فريق تاباسكو وصيفاً، وماكاسيس ثالثا.

وتوجت الأردنية براء الوديان بلقب بطولة كرة الطاولة للسيدات، بعد فوزها على مواطنتها يارا الدميسي، بينما حققت الأندونيسية زهرة رحمة لقب بطولة الريشة الطائرة للسيدات، وجاءت وصيفة اللاعبة نوران راتو وثالثة ميشا خان.

وشهدت مباريات دور الـ 16 لكرة القدم منافسات قوية وسط حضور جماهيري كبير، وأسفرت النتائج عن فوز فرق بوليفيا على سامبا 3-2، وإيجس على الكتيبة 3-2، والأرشيف والمكتبة الوطنية على تبريد بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3، وبينونة على الونان 3-1، وساليسبوري على إياك 5-0، وأبيكا على الاتحاد ماسترز 4-1.

وتتواصل يوم غد نزالات منافسات المواي تاي، بمشاركة لاعبين من مختلف الفئات السنية، بينما تختتم منافسات المطارحة، "المصارعة التراثية"، بالإضافة إلى منافستي الكريكت، والبادل.

وأكدت اللجنة المنظمة أن منافسات وفعاليات البطولة المختلفة تشهد حضوراً جماهيرياً متزايداً، لمتابعة المنافسات، والمشاركة في السحوبات اليومية على الجوائز المميزة للفائزين.