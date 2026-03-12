بلدية دبا تستعرض تمكين المرأة في فكر الشيخ زايد خلال ملتقاها " وعي أسري .. مجتمع متماسك"

الفجيرة في 12 مارس/ وام/ نظمت بلدية دبا الدورة الأولى من ملتقاها الرمضاني تحت عنوان (وعي أسري.. مجتمع متماسك) وذلك من خلال محاضرة بعنوان (القيادة الرشيدة وتمكين المرأة في فكر الشيخ زايد) أقيمت في مجلس العكامية بمشاركة نخبة من المتحدثين والمتخصصين وحضور عدد من المهتمين بالشأن الأسري والمجتمعي، بالتزامن مع عام الأسرة.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود البلدية لتعزيز الوعي الأسري وترسيخ القيم المجتمعية الداعمة لاستقرار المجتمع استلهاماً من نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الأسرة والمرأة اهتماماً كبيراً باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وأكد سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا، أن تنظيم الملتقى يعكس حرص البلدية على إطلاق مبادرات مجتمعية تسهم في تعزيز التماسك الأسري وترسيخ القيم الإيجابية، مشيراً إلى أن استلهام فكر الشيخ زايد في دعم الأسرة وتمكين المرأة يمثل أساساً لبناء مجتمع متوازن ومستقر.

وشهدت الجلسة مشاركة سعادة صابرين اليماحي والدكتورة مريم الزيودي والبروفسور محمد فياض والدكتورة شيماء الباشا من جامعة الفجيرة، وأدارها الإعلامي محمد العبدولي، حيث ناقش المشاركون رؤية الشيخ زايد في تمكين المرأة ودورها في التنمية، إضافة إلى أبرز التشريعات والمكتسبات التي عززت مكانة المرأة الإماراتية.