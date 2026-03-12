"الناشرين الإماراتيين" تشارك في معرض لندن للكتاب لتعزيز التواصل الثقافي

الشارقة في 12 مارس / وام /تواصل جمعية الناشرين الإماراتيين توسيع نطاق حضورها الخارجي عبر مشاركتها في معرض لندن الدولي للكتاب الذي يُعد السوق العالمي الأبرز للتفاوض على حقوق النشر وبيع وتوزيع المحتوى عبر قنوات الطباعة والصوتيات والتلفزيون والسينما والمنصات الرقمية.

ويستقطب المعرض سنوياً أكثر من 25 ألف متخصص في صناعة النشر من مختلف أنحاء العالم ما يجعله منصة استراتيجية لبناء العلاقات المهنية وعقد الشراكات واستشراف توجهات القطاع في عامه الجديد.

و تشارك الجمعية في دورة هذا العام بوفد يضم عدداً من الناشرين الأعضاء في إطار جهودها الرامية إلى تمكين الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره في الأسواق الدولية وفتح آفاق جديدة لتبادل الحقوق والترجمة والتعاون المهني.

وتضم قائمة الدور المشاركة دار "No Rules" للنشر التي تختص بنشر عناوين باللغة الإنجليزية، إضافة إلى ترجمة أعمال صربية وأعمال من دول يوغوسلافيا السابقة إلى الإنجليزية.

وتسجل دار "ELF" للنشر حضورها ضمن الوفد وهي دار نشر مستقلة أطلقت تحت مظلة مؤسسة الإمارات للآداب وتعمل على إبراز الأصوات الإماراتية والمقيمة عبر نشر أعمال باللغتين العربية والإنجليزية بما يسهم في صون السرديات المحلية وتعزيز الحوار الثقافي.

وتنضم أيضاً دار "عالية" للنشر المتخصصة في كتب الأطفال والتي تقدم عناوين عالية الجودة تُلهم الأطفال وتنمّي مهارات القراءة المبكرة لديهم وتغرس فيهم حب القراءة منذ الصغر.

وقال سعادة راشد الكوس المدير التنفيذي للجمعية، إن المشاركة في معرض لندن الدولي للكتاب تمثل محطة مهمة ضمن استراتيجية الجمعية لتعزيز الحضور الدولي للناشر الإماراتي، مؤكداً أنه يشكل منصة نوعية لتوسيع شبكة العلاقات وبناء شراكات مستدامة تسهم في تنشيط حركة تبادل الحقوق والترجمة.

وأضاف أن ما يشهده قطاع النشر في دولة الإمارات من نمو متسارع يعكس رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للصناعات الثقافية، ويؤكد قدرة الناشر الإماراتي على المنافسة عالمياً وتقديم محتوى نوعي يواكب المعايير الدولية.