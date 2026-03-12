نجاح إجراء أول خزعة قلبية لطفل خضع لعملية زراعة قلب في خليفة الطبية

أبوظبي في 12 مارس /وام/ أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، عن تحقيق إنجاز طبي نوعي يُعد الأول من نوعه على مستوى دولة الإمارات، تمثل في نجاح إجراء أول خزعة قلبية لطفل خضع لعملية زراعة قلب، وذلك في مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، إحدى منشآت مجموعة "بيورهيلث"، بهدف تقييم حالة القلب بعد عمليات الزراعة.

وجرى تنفيذ الإجراء المتقدم ضمن برنامج الأطباء الزائرين في أبوظبي التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، الذي يستقطب نخبة من الخبراء العالميين في مختلف التخصصات الطبية، بما يسهم في توفير أحدث العلاجات داخل الدولة وتعزيز جودة الرعاية الصحية، ويجسد التزام الإمارة المستمر بتطوير منظومتها الصحية والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة لأفراد المجتمع.

وخضعت طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات لأول خزعة قلبية من نوعها في مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، حيث أُجري التدخل الطبي بنجاح على يد الدكتور رضوان رحمن، استشاري طب قلب الأطفال والتداخل القلبي في المدينة، بمشاركة الدكتور جوشوا فيليب كانتر، استشاري طب القلب التداخلي في مستشفى الأطفال الوطني بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكدت سعادة الدكتورة خلود الضالعي، المدير التنفيذي لقطاع العلاج في الخارج في دائرة الصحة – أبوظبي، أن الإنجاز يعكس التزام الدائرة المتواصل بتطوير قدرات منظومة الرعاية الصحية في الإمارة وتعزيز تخصصاتها الدقيقة، مشيرة إلى أن نجاح إجراء الخزعة القلبية للأطفال يبرز فاعلية برنامج الأطباء الزائرين في استقطاب الخبرات الطبية العالمية وتوطين المعرفة الطبية المتقدمة، بما يضمن حصول الأطفال على أعلى مستويات الرعاية الصحية ويسهم في تعزيز استدامة النظام الصحي في الإمارة.

من جانبه، أعرب سعيد الكويتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "صحة"، عن فخره بدعم برنامج الأطباء الزائرين التابع لدائرة الصحة – أبوظبي، مؤكداً أن استقطاب الخبرات الدولية إلى مستشفيات الإمارة يتيح تنفيذ الإجراءات الطبية الدقيقة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، ويمنح المرضى وعائلاتهم فرصة الحصول على رعاية طبية متقدمة داخل الدولة بالقرب من عائلاتهم وشبكات الدعم المحيطة بهم، في خطوة تعكس التزام "صحة" المستمر بتطوير القدرات المحلية وتعزيز مستوى رعاية طب الأطفال.

وأوضح الدكتور جوشوا فيليب كانتر، أن إجراء هذه الخزعة القلبية يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير رعاية زراعة القلب للأطفال في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن النجاح يُضاف إلى سجل الإنجازات الطبية لمدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة، إذ يُعد أول إجراء ناجح من نوعه لطفل خضع لزراعة قلب في الدولة.

وأكد الدكتور رضوان رحمن أن إجراء خزعة قلبية لطفلة خضعت لزراعة قلب في مدينة الشيخ خليفة الطبية – صحة يمثل إنجازاً مهماً لفريق العمل ولمنظومة رعاية الأطفال في الدولة، مشيراً إلى أن تنفيذ الإجراء بأمان بدعم من الدكتور جوشوا كانتر يعكس تنامي القدرات المحلية في التعامل مع حالات زراعة القلب المعقدة.

وأضاف أن توافر الفحوصات التشخيصية المخبرية وفحوص الخزعة القلبية محلياً يسهم في تعزيز استمرارية الرعاية الصحية للأطفال المرضى، ويكرّس مكانة المدينة كمركز تميز في جراحة قلب الأطفال، ويمنح المرضى مثل الطفلة الريم فرصة متابعة علاجهم في بيئة مألوفة بالقرب من أسرهم.

يُذكر أنه منذ بداية عام 2025، استقبلت الإمارة 47 طبيباً زائراً وخبيراً دولياً ضمن البرنامج، حيث نفذوا أكثر من 270 إجراءً طبياً وخطة علاجية متخصصة، إضافة إلى تقديم الاستشارات لأكثر من 2200 مريض يعانون من حالات طبية نادرة ومعقدة.