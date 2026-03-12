عمومية "أبوظبي الوطنية للتأمين" توزع أرباحا نقدية بواقع 47 فلساً للسهم عن 2025

أبوظبي في 12 مارس /وام/ وافقت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 47% ما يعادل 0.47 درهم للسهم الواحد، بإجمالي أرباح نقدية قدرها 267.9 مليون درهم" عن 2025، وذلك في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد اليوم.

وناقش المساهمون خلال الاجتماع وأقروا جميع البنود المدرجة على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية، بما في ذلك البيانات المالية للشركة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن شركة أبوظبي الوطنية للتأمين حققت أداءً مالياً قوياً لعام 2025 أيضاً، ما يعكس المرونة الكبيرة التي يتمتع بها نموذج أعمالنا وانضباط استراتيجية النمو، وتسلط هذه النتائج الضوء على قدرة الشركة على خلق قيمة مستدامة مع الحفاظ على قوتها المالية.

من جانبه، قال شارالامبوس مليوناس، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن الشركة حققت نتائج مالية قوية في عام 2025، حيث سجلت زيادة في صافي الأرباح قبل احتساب الضريبة بلغت 533.1 مليون درهم، بنسبة 14.3%، فيما ارتفع إجمالي إيرادات التأمين إلى 8.3 مليار درهم، كما سجلت خدمات التأمين وإيرادات الاستثمار نمواً قوياً، ما يظهر قوة أعمال الشركة وكفاءتها في التنفيذ.