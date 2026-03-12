"مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" و"اليونيسف" و"صندوق الاستثمار للأطفال" تطلق شراكة بقيمة 300 مليون دولار لصالح حملة "حد الحياة"

دبي في 12 مارس/ وام/ أعلنت مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ومؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال" عن شراكة جديدة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم)، وذلك في سياق تعاونهم المشترك، لتنفيذ حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لتوفير مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

وستقوم اليونيسف بالاستفادة من المساهمة المشتركة البالغة 100 مليون دولار المقدّمة من مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ومؤسسة صندوق استثمار الأطفال (CIFF)، على أن تعمل اليونيسف بدورها على حشد 200 مليون دولار إضافية من خلال شركائها، ليصل إجمالي التمويل إلى 300 مليون دولار لتنفيذ وتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة حول العالم.

وتلعب مساهمة "اليونيسف" دورًا محورياً في تحقيق هذه المستهدفات، وبموجب دورها كشريك استراتيجي، ستقوم "اليونيسف" من خلال "صندوق تغذية الأطفال" التابع للمنظمة، بتنفيذ برامج تهدف إلى معالجة تحديات جوع الأطفال وفقر التغذية في المجتمعات الأكثر ضعفًا حول العالم، وهو ما يتماشى مع رسالة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، كحملة إنسانية عالمية تركز بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع وسوء التغذية، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وأكد معالي محمد عبد الله القرقاوي الأمين العام لمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، أن حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في نشر ثقافة الخير، والتزام دولة الإمارات الراسخ في محاربة جوع الأطفال وتوفير الاحتياجات الغذائية الأساسية للفئات الأقل حظاً حول العالم.

وقال معاليه: "تعبر مساهمة (اليونيسف) ومؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) في الحملة الرمضانية الجديدة، وتعاونهما مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في تنفيذها، عن عمق الشراكة التي تجمع بين هذه المؤسسات، ورؤيتها المشتركة لاستراتيجيات مكافحة جوع الأطفال، كما يسلط هذا التعاون الضوء على الحاجة الملحة لمواجهة مخاطر سوء التغذية الحاد حول العالم".

من جانبها، قالت لانا الوريكات مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" لدول مجلس التعاون الخليجي: "تمثل حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، ومساهمة مؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) في الحملة خطوة إنسانية مهمة في وقت تزداد فيه حدة انتشار جوع وسوء تغذية الأطفال عالميًا إلى مستويات مقلقة".

وأضافت: "تسعى (اليونيسف) من خلال برامجها المخصصة للتغذية الإنسانية المثبتة فعاليتها، والتي تضع الأطفال في مقدمة أولوياتها، إلى ضمان تحويل كل مساهمة إلى تأثير ملموس لدى الأطفال، وباعتبارنا شريكاً في تنفيذ الحملة، فإننا سنوظف خبراتنا العملية الطويلة وأنظمتنا القوية وإمكاناتنا المهنية لتوفير العلاج والخدمات الوقائية للأطفال الأكثر احتياجًا".

بدورها، قالت أنا هاكوبيان الرئيس التنفيذي للتأثير والمدير التنفيذي للتغذية في مؤسسة "صندوق الاستثمار للأطفال": "تفخر مؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) بدورها في تعميق هذه الشراكة المثمرة مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية)، و(صندوق تغذية الطفل) التابع لمنظمة (اليونيسف)، لتوفير الغذاء الأساسي للأطفال، وتمثل هذه الخطوة نقلة محورية في سياق جهود مؤسسة (صندوق الاستثمار للأطفال) الرامية لتوحيد مصادر التمويل الرئيسية للتوسع في تنفيذ الحلول العلاجية والوقائية لسوء التغذية في الأماكن الأكثر احتياجًا لها، ومن خلال هذه الجهود واسعة النطاق، إضافة إلى حشد الموارد الإضافية، فإن الهدف هو الوصول إلى أكثر من 5 ملايين طفل ليتمكنوا من النجاة والنمو".

ويشير الرقم 11.5، الذي يرتبط بحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، إلى محيط منتصف أعلى الذراع لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وهو قياس طبي معتمد يُستخدم على نطاق واسع للكشف المبكر عن سوء التغذية الحاد الشديد لدى الأطفال، ووفق إرشادات منظمة الصحة العالمية، يُعدّ انخفاض محيط الذراع إلى أقل من 11.5 سنتيمتر أحد المعايير الطبية لتشخيص حالة سوء التغذية الحاد.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جود" Jood.ae.