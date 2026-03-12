شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس زامبيا

لوساكا في 12 مارس/ وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، بفخامة هاكيندي هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا، بالعاصمة لوساكا.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب فخامة رئيس جمهورية زامبيا بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان وحمّل معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات توطيد التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة البلدين، لا سيما في قطاعات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتعدين والطاقة المتجددة.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز العلاقات التجارية مع جمهورية زامبيا، والتزامها في بناء شراكات مستدامة وذات المنفعة المتبادلة.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في أعقاب الاعتداءات الإيرانية الغادرة على دولة الإمارات ودول في المنطقة.