شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس جمهورية موزمبيق

مابوتو في 12 مارس/ وام/ التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، بفخامة دانييل شابو رئيس جمهورية موزمبيق، بالعاصمة مابوتو.

ونقل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى فخامته تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، رحب فخامة رئيس جمهورية موزمبيق بزيارة معالي الشيخ شخبوط بن نهيان وحمّل معاليه، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، وسبل تعزيزها وتطويرها بما يدعم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. كما تم استعراض فرص دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة في عدد من القطاعات ذات الأولوية، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إضافة إلى النفط والغاز الطبيعي والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية.

وأعرب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان عن خالص شكره وتقديره لفخامة دانييل شابو على موقف موزمبيق الداعم لدولة الإمارات إثر الاعتداءات الإيرانية الغادرة التي تستهدف دولة الإمارات وتضامن بلاده مع دولة الإمارات.

وأكد معاليه خلال اللقاء، على العلاقات الإماراتية-الموزمبيقية الوطيدة وما تشهده من تطور مستمر في مختلف المجالات، مشيراً إلى عمق الشراكة الاقتصادية بين البلدين وحرصهما المشترك على تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما تناول اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، خاصة في أعقاب الاعتداءات الصاروخية الإيرانية الغادرة على دولة الإمارات والدول الشقيقة والصديقة في المنطقة.