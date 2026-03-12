رئيس الدولة يبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الأرجنتين التطورات الإقليمية

أبوظبي في 12 مارس/ وام/ تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً من فخامة خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين، أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية السافرة التي تواصل استهداف أراضي دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة في المنطقة، مؤكداً تضامن الأرجنتين مع دولة الإمارات إزاء كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ عن سيادتها وأمنها وبما يضمن سلامة أراضيها ومواطنيها.

كما أدان الهجوم الإرهابي الذي استهدف القنصلية العامة لدولة الإمارات في إقليم كردستان العراق، لما يمثله من انتهاك للأعراف والقوانين الدولية التي تكفل حماية البعثات الدبلوماسية ومقارها.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره لفخامته لموقف الأرجنتين الداعم لدولة الإمارات.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وفخامة الرئيس الأرجنتيني، خلال الاتصال، المستجدات في المنطقة في ظل ما تشهده من تطورات عسكرية خطيرة وتداعياتها على أمنها واستقرارها.. مؤكدين ضرورة الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول السياسية تفادياً لمزيد من التهديد للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.