تطبيق"دلوك DXB" يقترب من حاجز المليون تنزيل عالمياً خلال رمضان

دبي في 12 مارس /وام/ يواصل تطبيق "دلوك DXB " لمواقيت الصلاة العالمية من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي تحقيق حضوره الرقمي المتسارع، وذلك باقترابه من حاجز المليون تنزيل بعدما تجاوز إجمالي عدد التحميلات أكثر من 917 ألف تنزيل ليسجل انتشاراً عالميا لافتا بوصوله إلى 194 دولة في 7 قارات حول العالم وذلك في غضون سنتين فقط منذ إطلاقه منها أكثر من 54 ألف تنزيل جديد منذ بداية شهر رمضان المبارك في مؤشر يعكس الإقبال المتنامي على التطبيق واعتماد المستخدمين على خدماته الرقمية لتنظيم مواقيت الصلاة بدقة.

وأظهرت البيانات أن التطبيق شهد ذروة استخدامه مع بداية الشهر الفضيل بعدما تجاوز عدد المستخدمين النشطين في أول يوم من رمضان أكثر من 150 ألف مستخدم في الساعة بزيادة بلغت 185 بالمائة مقارنة بالمعدل المعتاد.

فيما يسجل التطبيق في المتوسط حضوراً متزامناً يتجاوز 35 ألف مستخدم نشط عند أوقات الذروة اليومية خصوصاً عند أذاني المغرب والفجر في انعكاس واضح لاعتماد المستخدمين على التطبيق لمتابعة المواقيت بدقة.

فيما يتفاعل مع إشعارات التطبيق اليومية أكثر من 335 ألف مستخدم والتي تتضمن تنبيهات وحكما مرتبطة بالمواقيت وتذكيرا بأهم مميزات التطبيق وجديده ما يعكس مستوى التفاعل المرتفع مع المحتوى الرقمي الذي يقدمه لتعزيز الوعي الديني وتيسير أداء العبادات.

يعكس الإقبال المتنامي نجاح الدائرة في تطوير حلول رقمية دينية تجمع بين الدقة العلمية وسهولة الاستخدام.

صمم تطبيق "دلوك DXB" برؤية عالمية بالتعاون مع مركز الفلك الدولي ليكون منصة موثوقة لخدمة المسلمين في مختلف دول العالم وتيسير متابعة مواقيت الصلاة بدقة بما ينسجم مع توجه دبي نحو تطوير خدمات حكومية مبتكرة توظف التكنولوجيا لخدمة المجتمع محلياً وعالمياً.