200 لاعب ولاعبة يتنافسون في"المواي تاي والكيك بوكسينج"ببطولة الشيخ منصور بن زايد

أبوظبي في 12 مارس/وام/أعلن اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مشاركة 200 لاعب ولاعبة في منافسات المواي تاي والكيك بوكسينج، ضمن بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية، "الوثبة 2026".

ونوه الاتحاد في هذا الصدد إلى تمديد المنافسات حتى 16 مارس الجاري، بفئات عمرية تبدأ من 8 أعوام، وصولا إلى فئتي الشباب والمحترفين، ما يعكس الانتشار الواسع للعبة، والقاعدة القوية للرياضات القتالية في الدولة.

وذكر أن البطولة انطلقت بنزالات الفئات العمرية الصغيرة "8 أعوام إلى 11 عاما"، بينما تجرى حاليا منافسات الناشئين والشباب لفئة 12 إلى 17 عاما مشيرا إلى إقامة نزالات نصف النهائي للفئات الشابة غدا، تليها النهائيات بعد غد (الأحد) على أن تختتم الفعاليات بمنافسات الكيك بوكسينج " كيه 1"، والتي تنطلق إجراءاتها الرسمية 14 مارس، وتستمر نزالاتها حتى 16 من الشهر نفسه.





حضر منافسات البطولة سعادة مبارك حمد المهيري وكيل دائرة التعليم والمعرفة - أبوظبي، وسعادة محمد سيف النيادي مدير عام مهرجان الشيخ زايد، وعلي خوري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج.