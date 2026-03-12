تفاعل رقمي واسع مع برامج المنتدى الإسلامي بالشارقة خلال رمضان

الشارقة في 12 مارس /وام/ حظي البرنامج الرمضاني الافتراضي «إن الله وملائكته يصلون على النبي» الذي أطلقه المنتدى الإسلامي بالشارقة ضمن سلسلة برامجه الثقافية والإيمانية خلال شهر رمضان المبارك بتفاعل رقمي لافت تجاوز 52 ألف مشاهدة عبر منصاته في وسائل التواصل الاجتماعي.

يقدم البرنامج محتوى علمياً وتربوياً يهدف إلى تعزيز محبة النبي محمد ﷺ في القلوب، والتعريف بشمائله وأخلاقه الكريمة، من خلال 28 حلقة علمية تُبث على مدار الشهر الفضيل، تتناول معاني التعظيم النبوي في القرآن الكريم، ودلالات الصلاة والسلام على النبي ﷺ، بأسلوب يجمع بين التأصيل الشرعي والطرح التربوي الذي يربط المسلم بسيرة نبيه في حياته اليومية.

وقال سيف آل علي، مشرف وسائل التواصل الاجتماعي في المنتدى الإسلامي، إن هذا التفاعل يعكس نجاح رؤية المنتدى في توظيف التقنيات الرقمية لخدمة القيم الإيمانية ونشر الوعي الديني بأساليب معاصرة.