نجاح كبير لبطولة الظفرة الرمضانية بمشاركة 4116 متسابقاً و586 فريقاً

الظفرة في 12 مارس/ وام/اختتمت مساء أمس منافسات بطولة الظفرة الرمضانية "2026"، التي نظمها نادي الظفرة الرياضي، في 6 مدن رئيسية هي مدينة زايد، وغياثي، والسلع، وجزيرة دلما، والمرفأ والظنة.

وأعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 4116 متسابقاً ضمن 586 فريقاً رياضياً في 40 مسابقة وفعالية رياضية، واستحوذت مدينة زايد على النصيب الأكبر من المشاركة بواقع 183 فريقاً ونحو 1075 رياضياً.

وشهدت بطولة كرة القدم للكبار فوز فريق عرادة باللقب إثر تفوقه على فريق بينونة 4- صفر، بينما حصد فريق الحريفة لقب الناشئين بفوزه على فريق نجوم الظفرة 2-1، وأسفرت منافسات الكرة الطائرة عن تتويج فريق عرادة بلقبها إثر أفضليته في المباراة النهائية على فريق الظفرة"ب" 3-1.

وسجلت فعاليات " البلوت التراثية " مشاركة واسعة وحقق لقبها فريق الدبدبة، وجاء وصيفا فريق "إف 3"، وثالثا فريق مدينة زايد، فيما تكمن فريق بيراتس من الفوز بلقب الكريكيت، وجاء وصيفا فريق جولدن آرم.

وأكد حمدان سيف المنصوري رئيس مجلس إدارة نادي الظفرة، أن الدعم الكبير والمتواصل الذي تحظى به الفعاليات الرياضية في منطقة الظفرة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة ، أسهم في نجاح وتميز الفعاليات والبطولات التي ينظمها نادي الظفرة الرياضي لاسيما بطولة الظفرة الرمضانية.

وأوضح المنصوري أن الدعم والاهتمام من القيادة الرشيدة يشكلان دافعاً كبيراً لمواصلة تطوير العمل الرياضي والمجتمعي في المنطقة، وتعزيز مكانة البطولات والفعاليات الرياضية وتشجيع مختلف فئات المجتمع على المشاركة وممارسة الأنشطة الرياضية، منوها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم المزيد من المسابقات والبطولات الرياضية والمجتمعية في مختلف مدن منطقة الظفرة.

بدوره قال طحنون محمد المزروعي رئيس اللجنة المنظمة إن البطولة رسخت النجاح الكبير الذي حققته من حيث التنظيم والمشاركة الجماهيرية، وشكلت منصة رياضية واجتماعية بين أبناء منطقة الظفرة في أجواء تنافسية مميزة خلال شهر رمضان، وجسدت روح الرياضة والتواصل المجتمعي بين مختلف الفئات.