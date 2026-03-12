وكيل وزارة الخارجية يشارك في الاجتماع الاستثنائي للقطاعات القنصلية بدول مجلس التعاون

أبوظبي في 12 مارس/وام/ شارك سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية في الاجتماع الاستثنائي للقطاعات القنصلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، تنفيذًا لتوجيهات أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، خلال اجتماعهم الوزاري الاستثنائي في دورته الخمسين.

وأكد سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي في كلمته أن هذا الاجتماع ينعقد في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات إقليمية متسارعة تستدعي تفعيل أعلى مستويات التنسيق والجاهزية المشتركة بين دول مجلس التعاون، انطلاقًا من وحدة أخوية راسخة في الهدف والمصير والعمل المشترك في مواجهة مختلف التحديات، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى لمنظومة العمل في وزارة الخارجية تتركز في ضمان أعلى مستويات الجاهزية وتقديم الدعم القنصلي للمواطنين والمقيمين سواء داخل الدولة أو خارجها.

شارك في هذا الاجتماع الاستثنائي إلى جانب سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، الذي ترأس وفد دولة الإمارات، سعادة فيصل عيسى لطفي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون القنصلية، وعدد من مديري الإدارات المعنية في القطاع القنصلي لدى وزارة الخارجية.