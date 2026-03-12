بطولة كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى تنطلق في دبي 4 أبريل

دبي في 12 مارس/وام/ أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى اعتماد تنظيم بطولة كأس نائب رئيس الدولة لمرحلتي الشباب والأشبال على مدار يومي 4 و5 أبريل المقبل بنادي ضباط شرطة دبي.

وأكد الاتحاد في هذا الصدد أن البطولة تندرج ضمن أجندة الموسم الحالي، وتسهم في اكتشاف المواهب، ضمن أهدافه تعزيز قدرات المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر الواعدة، وتأسيس قاعدة قوية للمنتخبات الوطنية.

ونوه إلى أهمية البطولة قبل مشاركة منتخبنا الوطني في منافسات البطولة العربية المقررة في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل.

وقالت جميلة عبدالله علي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيسة لجنة الحماية، إن اللجان الفنية في الاتحاد تضطلع بدورها في وضع الترتيبات كافة لانطلاق البطولة، وعمليات تسجيل اللاعبين، تمهيدا لاعتماد القوائم النهائية المشاركة في المسابقات وفق الشروط المقررة.