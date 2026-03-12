الجامعة القاسمية تفتح باب القبول في برنامجين للماجستير

الشارقة في 12 مارس /وام/ أعلنت الجامعة القاسمية فتح باب القبول في برنامجي الماجستير للعام الأكاديمي 2026 – 2027، وذلك ضمن برامجها المعتمدة من مفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إطار جهودها لتعزيز التميز الأكاديمي والبحث العلمي.

وأوضحت الجامعة أن القبول متاح في برنامجي «ماجستير اللغة العربية وآدابها» و«ماجستير الفقه وأصوله»، اللذين يهدفان إلى إعداد باحثين متخصصين يجمعون بين التأصيل العلمي ومناهج البحث الحديثة، بما يسهم في خدمة اللغة العربية والعلوم الشرعية وتعزيز حضورها في الدراسات الأكاديمية المعاصرة، ورفد المؤسسات التعليمية والبحثية بكفاءات مؤهلة.

وأشارت إلى أن تلقي طلبات الالتحاق يتواصل حتى 29 يونيو المقبل عبر الموقع الإلكتروني للجامعة، وفق الشروط والتعليمات المعتمدة، ومن أبرزها حصول المتقدم على درجة البكالوريوس في التخصص المطلوب من جامعة معترف بها.

يأتي طرح البرنامجين ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومؤسس الجامعة القاسمية، الرامية إلى تمكين الخريجين والباحثين من مختلف دول العالم من مواصلة دراساتهم العليا في بيئة أكاديمية رصينة، تسهم في إعداد كوادر علمية مؤهلة لخدمة مجتمعاتها ونشر قيم الوسطية والاعتدال.

وأكد سعادة الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية، أن فتح باب القبول في برنامجي الماجستير يعكس حرص الجامعة على تطوير منظومة الدراسات العليا واستقطاب الطلبة والباحثين المتميزين من مختلف الجنسيات، بما يعزز رسالتها العلمية في إعداد باحثين يسهمون في خدمة المعرفة وتعزيز مكانة الجامعة القاسمية منارة علمية تجمع بين الأصالة والمعاصرة.