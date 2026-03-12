سالم بن سلطان القاسمي يعزي أسرة شهيد الوطن والواجب الملازم أول علي الطنيجي

رأس الخيمة في 12 مارس / وام / قدم الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي اليوم واجب العزاء في وفاة شهيد الوطن والواجب، الملازم أول علي الطنيجي الذي ارتقى شهيداً عند الله تعالى إثر سقوط طائرة عمودية نتيجة عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني.

وأعرب الشيخ سالم بن سلطان خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة عبدالله علي الشرهان في نادي الرمس الرياضي برأس الخيمة عن تعازيه ومواساته إلى والد وأسرة وذوي الشهيد،، داعياً المولى عزَّ وجلَّ أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته مع إخوانه الذين سبقوه في نيل هذا الشرف العظيم، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.