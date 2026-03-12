11964 خدمة نقل لطريحي الفراش وذوي الإعاقة في الشارقة خلال 2025

الشارقة في 12 مارس /وام/ قدّم مركز خدمات كبار السن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة 11 ألفاً و964 خدمة نقل لطريحي الفراش وذوي الإعاقة إلى المستشفيات والمراكز الطبية خلال عام 2025، وذلك عبر خدمة النقل الخاص التي أطلقتها الدائرة في يناير من العام نفسه.

توزعت الخدمات بين 11 ألفاً و63 حالة متكررة الاستفادة من الخدمة و901 حالة غير متكررة وتستهدف الخدمة فئة كبار السن وذوي الإعاقة من مستخدمي الكراسي المتحركة وطريحي الفراش، وهي خدمة مجانية لمواطني إمارة الشارقة والمقيمين فيها، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقالت خلود آل علي، مدير مركز خدمات كبار السن، إن إطلاق خدمة النقل الخاص يأتي في إطار حرص الدائرة على تعزيز جودة حياة كبار السن وتسهيل وصولهم إلى المرافق الصحية، بما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية الناتجة عن تأخر تلقي العلاج، إضافة إلى دعم استقلاليتهم في التنقل بأمان وراحة.

وأوضحت أن الخدمة تشمل فئة طريحي الفراش الذين لا يستطيعون الجلوس على الكرسي المتحرك بسبب حالتهم الصحية، ويُعرفون بـ«المتصلبين» وهي فئة تحتاج إلى أساليب طبية خاصة في عملية النقل.

وأضافت أن «الجليس» أو المرافق يتلقى تدريباً متخصصاً ضمن برنامج «دعامة» الذي تقدمه الدائرة لتأهيل جلساء طريحي الفراش ومرافقي ذوي الإعاقة، ويتضمن التدريب على آليات النقل الآمن من سرير المريض في المنزل إلى الأسرة الطبية المجهزة داخل مركبات النقل.