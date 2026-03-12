الشارقة تشارك في الاجتماعات التحضيرية لمؤتمر المدن والمجتمعات الصديقة لكبار السن

الشارقة في 12 مارس/وام/ شارك مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، بصفته عضواً في الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات المراعية للسن في الاجتماعات الدورية التحضيرية للمؤتمر العالمي الثالث للمدن والمجتمعات الصديقة لكبار السن، المقرر عقده في مدينة سان سيباستيان بإسبانيا خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو المقبل.

عُقد الاجتماع عن بُعد بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين وممثلي المدن الأعضاء في الشبكة، بهدف التنسيق والإعداد للمؤتمر ومناقشة محاوره العلمية وبرامجه المستقبلية.

وقالت أسماء الخضري، مدير مكتب الشارقة مدينة مراعية للسن، إن مشاركة الشارقة في الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر تعكس التزامها بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحسين جودة حياة كبار السن وتعزيز مفهوم الشيخوخة النشطة.

وأوضحت أن مشاركة الشارقة جاءت بعد اختيار الشبكة العالمية للمدن والمجتمعات المراعية للسن الإمارة عضواً في اللجنة العلمية للمؤتمر ما يؤكد الدور الفاعل الذي تضطلع به في دعم قضايا كبار السن والعمل على تطوير الخدمات والسياسات التي تسهم في تحسين جودة حياتهم.

وأضافت أن مشاركة المكتب تأتي في إطار حرص إمارة الشارقة على تعزيز حضورها الدولي في المبادرات الداعمة لكبار السن، وتبادل الخبرات مع المدن والمؤسسات العالمية المعنية بتطوير السياسات والخدمات المراعية للسن.

شهدت الاجتماعات استعراض أبرز الموضوعات المرتبطة بتطوير المدن الصديقة لكبار السن، ومناقشة آليات تعزيز التعاون بين المدن الأعضاء، إضافة إلى تبادل أفضل الممارسات والتجارب الدولية في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية وجودة الحياة لكبار السن.