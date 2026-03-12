أحمد بن سعود يقدِّم واجب العزاء في شهيد الوطن والواجب علي صالح الطنيجي

رأس الخيمة في 12 مارس/وام/ قدّم الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، اليوم، واجب العزاء إلى أسرة شهيد الوطن والواجب الملازم أول علي صالح إسماعيل الطنيجي، الذي انتقل إلى جوار ربّه إثر تَعَرضِه لحادث سقوط طائرة عمودية بسبب عطل فني أثناء أداء واجبه الوطني داخل الدولة.

وأعرب الشيخ أحمد بن سعود القاسمي، خلال زيارته مجلس العزاء في قاعة عبدالله علي الشرهان بنادي الرمس الرياضي في رأس الخيمة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الشهيد، داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين والأبرار، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.