مساهمو "طاقة" ينتخبون مجلس إدارة جديد و5 مليارات درهم توزيعات الأرباح عن 2025

أبوظبي في 13 مارس/ وام/ أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، اليوم، أن مساهميها اعتمدوا تشكيل مجلس إدارتها الجديد عقب انعقاد الجمعية العمومية السنوية للشركة.

كما وافق المساهمون على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بواقع 2.20 فلس للسهم عن الربع الرابع من عام 2025، تشمل أرباحاً ثابتة قدرها 1.5 فلس للسهم، وأرباحاً متغيرة قدرها 0.70 فلس للسهم.

وبذلك يصل إجمالي توزيعات الأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 4.45 فلس للسهم، بما يعادل نحو 5 مليارات درهم، شاملةً التوزيعات المرحلية التي تم الإعلان عنها في كل من شهر مايو وأغسطس ونوفمبر 2025.

ووافقت "طاقة" كذلك على سياسة جديدة لتوزيع الأرباح للأعوام من 2026 – 2028، والتي تم نشرها في الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 12 فبراير 2026. وحافظت السياسية الجديدة على المكونات الثابتة والمتغيرة للأرباح السنوية، وبموجبها يُتوقع أن تزداد الأرباح الثابتة سنوياً.

وقد انتخب المساهمون الأعضاء التالية أسماؤهم لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات، معالي جاسم محمد بو عتابة الزعابي، رئيس مجلس الإدارة، وعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، نائب رئيس مجلس الإدارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، ومعالي الدكتور عبد الله حميد الجروان، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وسعادة كمال إسحق المازمي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل وسعادة بثينة عبد الله المزروعي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وسعادة منى علي الظاهري، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وحمد عبد الله الحمادي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وخالد محمد الزعابي، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وهامسا باراما شاداكشارابا، عضو مجلس إدارة غير تنفيذي، مستقل، وجاسم حسين ثابت، عضو مجلس إدارة تنفيذي، والرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب.

وقال معالي جاسم محمد بو عتابه الزعابي، الرئيس الجديد لمجلس الإدارة في شركة "طاقة"، إن الشركة رسّخت مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في مجال المرافق المتكاملة بالمنطقة، حيث تؤدي دورًا حيويًا في دعم النمو الاقتصادي المستدام لإمارة أبوظبي ومسيرة تحولها في قطاع الطاقة.

وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع مجلس الإدارة للبناء على الأسس المتينة التي تقوم عليها الشركة، وتسريع وتيرة تحقيق طموحاتها الإستراتيجية، ومواصلة تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لمساهمي الشركة وأصحاب المصلحة.

من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة "طاقة"، نتطلّع إلى العمل تحت توجيهات مجلس الإدارة الجديد لتحقيق المرحلة التالية من مسيرة تطوّر "طاقة"، وانطلاقاً من مسيرة النمو والتحوّل التي مكنت "طاقة" من أن تحظى بتقدير عالمي كشركة رائدة في مجال توفير الكهرباء والمياه الموثوقة والمستدامة.

وسيعمل مجلس الإدارة الجديد بشكل وثيق مع فريق الإدارة التنفيذية في "طاقة" للإشراف على التنفيذ المتواصل لإستراتيجية الشركة، بما يدعم أمن الكهرباء والمياه في أبوظبي على المدى الطويل، مع دفع جهود التوسع المنضبط لأعمال الشركة على الصعيد الدولي وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل للمساهمين.