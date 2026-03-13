ارتفاع أسعار المستهلكين في فنلندا بنسبة 0.6% خلال فبراير

هلسنكي في 13 مارس/ وام/ ارتفعت أسعار المستهلكين في فنلندا، خلال شهر فبراير الماضي، بعد تراجع طفيف في الشهر السابق عليه، وفق البيانات الصادرة اليوم الجمعة عن مكتب الاحصاء الفنلندي.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6 % على أساس سنوي في فبراير، بعد تراجعه بنسبة 0.2 % خلال يناير، وهذا هو أعلى معدل للتضخم منذ يناير 2025، عندما زادت الأسعار بنسبة 0.7 % .

ويعود ارتفاع التضخم خلال فبراير، بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف المرافق بنسبة 9.5 %، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين شهريا بنسبة 1.1 %، مقارنة بتراجع بنسبة 0.2 % خلال يناير.