"النقل المتكامل" يوسّع التشغيل التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة ياس

أبوظبي في 13 مارس / وام / أعلن مركز النقل المتكامل "أبوظبي للتنقل"، التابع لدائرة البلديات والنقل وتحت إشراف مجلس الأنظمة الذكية ذاتية الحركة، التوسع في التشغيل التجاري لخدمة مركبات الأجرة ذاتية القيادة في جزيرة ياس، بالتعاون مع شركة "أبولو جو" التابعة لشركة "بايدو" الصينية، والمشغّل المحلي شركة "أوتوغو" التابعة لشركة "K2"، ضمن خطة التوسع التدريجي لخدمات التنقل ذاتي القيادة في أبوظبي.

تأتي هذه الخطوة بعد نجاح مراحل الاختبار والتجارب التشغيلية في جزيرة ياس، والانتقال إلى التشغيل التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع، مع خطط لتوسيع الخدمة إلى جزيرة الريم والمارية والسعديات، ويمكن طلبها عبر تطبيق "AutoGo" على متجري أندرويد وآبل.

وأكد سعادة حمد عادل العفيفي، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة النقل الذكية في مركز النقل المتكامل، أن انضمام مشغّل جديد للتشغيل التجاري لمركبات الأجرة ذاتية القيادة في المنطقة خطوة محورية ضمن جهود المركز لتنظيم وتطوير منظومة التنقل الذكي والمستدام في إمارة أبوظبي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز مكانة الإمارة وجهة رائدة وجاذبة للتقنيات المتقدمة، وتؤكد جاهزية الأطر التنظيمية والتشغيلية الداعمة لتشغيل المركبات ذاتية القيادة من المستوى الرابع وفق أعلى معايير السلامة والكفاءة.

من جانبه، أوضح وليد البلوشي، نائب رئيس الاستراتيجية في شركة "K2"، أن بدء العمليات مع مطلع العام يعكس تركيز الشركة على التنفيذ وتحقيق أثر مستدام على المدى الطويل، لافتاً إلى أن توفير الرحلات المجانية في هذه المرحلة يتيح للجمهور تجربة التنقل الذاتي كخيار عملي للحياة اليومية، ويمهّد لمرحلة التوسع والتشغيل التجاري المنظم.