مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية تسهم بـ5 ملايين درهم في حملة "حد الحياة"

دبي في 13 مارس/ وام/ انضمت مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، إلى قائمة المساهمين في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم وأعلنت عن مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً للحملة الرمضانية الجديدة.

يأتي الدعم المقدم من مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، في إطار التفاعل المجتمعي الواسع مع حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، حيث يتواصل تدفق المساهمات من الأفراد والمؤسسات، على الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، ويتم تنفيذها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة إنقاذ الطفل، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

وتركز الحملة بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون أخطر أشكال الجوع في المجتمعات الأكثر ضعفاً، لا سيما في مناطق الكوارث والأزمات والصراعات، حيث يموت 5 أطفال تحت سن الخامسة بسبب سوء التغذية والجوع في العالم كل دقيقة.

وقال المهندس يحيى سعيد لوتاه، نائب رئيس مجلس الأمناء في مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية إن حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحمل رؤية عالمية بعيدة المدى لإيجاد حلول فعالة وعاجلة للتحديات المتمثلة في جوع الأطفال في المجتمعات الأكثر احتياجاً.

وأكد أن هذه المساهمة تتماشى مع توجيهات رئيس مجلس أمناء مؤسسة سعيد أحمد لوتاه الخيرية، معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي ومجلس الأمناء بتعزيز الريادة عبر مواكبة المبادرات النوعية لدولة الإمارات.

وأضاف أن مساهمة في هذه المبادرة الإنسانية التي تتزامن مع شهر رمضان الكريم، تعبر عن الثقة بقدرة حملة (حد الحياة) لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً على إحداث أثر ملموس في واقع المجتمعات الأقل حظاً التي تواجه ظروفاً صعبة تمنعها من توفير الاحتياجات الأساسية لأبنائها، وحماية ملايين الأطفال في تلك المجتمعات من خطر سوء التغذية الحاد.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.