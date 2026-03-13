دبي الإسلامي يساهم بـ 10 ملايين درهم في حملة "حدّ الحياة"

دبي في 13 مارس/ وام/ تعهد "بنك دبي الإسلامي" بالمساهمة بمبلغ 10 ملايين درهم دعمًا لحملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، لجمع مليار درهم على الأقل يتم استثمارها في مكافحة جوع الأطفال في العالم.

تندرج حملة "حدّ الحياة" تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ويتم تنظيمها بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، ومنظمة "إنقاذ الطفل"، ومؤسسة صندوق الاستثمار للأطفال، ومنظمة العمل ضد الجوع.

تأتي مساهمة بنك دبي الإسلامي في هذه الحملة ضمن استجابة مجتمعية واسعة على مستوى الدولة، تعكس القيم الراسخة للعطاء والتكافل والتضامن الإنساني في مجتمع الإمارات، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك.

تركّز الحملة الإنسانية العالمية بشكل خاص على الأطفال الذين يواجهون خطر الجوع في المجتمعات الأشد احتياجًا على الصعيد العالمي، لا سيما في المناطق المتأثرة بالنزاعات والكوارث الطبيعية.

وتشير التقديرات العالمية إلى وفاة خمسة أطفال دون سن الخامسة كل دقيقة نتيجة الجوع وسوء التغذية، ما يسلط الضوء على حجم التحديات والحاجة الملحّة إلى تحرك عالمي منسّق لمواجهتها.

وفي تعليقه على الحملة، قال نواف الريسي، مدير خدمات الدعم المجتمعي في دبي الإسلامي: "تمثل حملة "حدّ الحياة" نموذجًا مؤثرًا ومحفزا على أهمية توحيد الجهود الإنسانية المشتركة لحشد الدعم والموارد لمواجهة أحد أكثر التحديات العالمية إلحاحًا التي تواجه المجتمعات الأشد احتياجًا اليوم.. ففي مختلف أنحاء العالم، لا يزال ملايين الأطفال يواجهون التهديد اليومي للجوع وسوء التغذية، الأمر الذي يجعل من المبادرات بهذا الحجم والتأثير ضرورة ملحّة في هذا التوقيت".

وأضاف: "ترتكز قيمنا المؤسسية في دبي الإسلامي، على المسؤولية والنزاهة، وعلى الإيمان الراسخ بدور المؤسسات المحوري والفعال في دعم استقرار المجتمعات والإسهام بتحقيق الرفاه الاجتماعي إلى جانب دورها الاقتصادي.. ونثمّن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطلاق المبادرات الإنسانية التي تضع كرامة الإنسان وأثر العمل الإنساني في صدارة الأولويات وتعكس مساهمتنا في هذه الحملة التزام دبي الإسلامي المستمر بدعم الجهود الرامية إلى حماية الأطفال الأكثر احتياجًا، وتقديم الدعم المجتمعي اللازم فضلاً عن الإسهام في بناء مستقبل أكثر أمنًا واستدامة للأجيال القادمة".

ويُعدّ جوع الأطفال أحد أخطر التحديات العالمية التي تمسّ الحق الأساسي في الحياة، ما يجعل التصدي له أولوية إنسانية وأخلاقية.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 118 مليون طفل حول العالم واجهوا الجوع في عام 2025، فيما يعاني طفل واحد من كل أربعة أطفال دون سن الخامسة سوء التغذية الحاد، الأمر الذي يبرز حجم التحدي وضرورة تكثيف الجهود الدولية لمعالجته.

وتواصل حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد عبر 7 قنوات رئيسية، هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة www.edgeoflife.ae، ومركز الاتصال الخاص بالحملة على الرقم المجاني 8004999، كما يمكن المساهمة من خلال التحويل المصرفي لحساب الحملة (IBAN No: AE940340003708472909222) في صرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي.

وتتيح حملة "حدّ الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً إمكانية المساهمة بواسطة الرسائل النصية القصيرة SMS من خلال إرسال كلمة "حياة" أو " LIFE" عبر شبكتي "دو" و" e&" في الإمارات على الأرقام: 1034 للتبرع بـ 10 دراهم، و1035 للتبرع بـ 50 درهماً، و1036 للتبرع بـ 100 درهم، و1038 للتبرع بـ 500 درهم.

ويمكن المساهمة في حملة "حد الحياة" لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً من خلال تطبيق "دبي الآن DubaiNow"، تحت فئة "التبرعات".

كما يمكن المساهمة في الحملة عبر موقع YallaGive.com تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال إنشاء محفظة خاصة للمؤسسات أو الأفراد على منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـــــــود" Jood.ae.