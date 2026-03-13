فوز مهم لدبي لكرة السلة على باسكونيا في الدوري الأوروبي

سراييفو في 13 مارس /وام/حقق فريق دبي لكرة السلة فوزاً مهماً على ضيفه باسكونيا الإسباني بنتيجة 100-94، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الأوروبي لكرة السلة “يوروليغ” على صالة “زيترا” في سراييفو وسط حضور جماهيري كبير.

ورفع فريق دبي رصيده بذلك إلى 16 انتصاراً في المسابقة، ليقترب من دخول قائمة العشرة الأوائل في جدول الترتيب.

وتصدر دواين باكون قائمة مسجلي دبي برصيد 23 نقطة، فيما أضاف مفيوندو كابينجيلي 17 نقطة.

ومن المقرر أن يلتقي فريق دبي لكرة السلة في مباراته المقبلة مع ريد ستار الصربي يوم 15 مارس ضمن منافسات دوري رابطة الأندية الأدرياتيكية “ABA”، قبل أن يستأنف مشواره في الدوري الأوروبي بمواجهة بارتيزان خارج أرضه.