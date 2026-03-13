الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 7 صواريخ باليستية و27 طائرة مسيرة

أبوظبي في 13 مارس/وام/ تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية اليوم (الجمعة) مع 7 صواريخ باليستية، و27 طائرة مسيرة قادمة من إيران.

ومنذ بدء الاعتداء الإيراني السافر تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 285 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخا جوالا، و 1567 طائرة مسيرة.

وخلفت هذه الاعتداءات 6 حالات وفاة من الجنسية الإماراتية والباكستانية والنيبالية والبنغلادشية، و141 حالة إصابة بسيطة ومتوسطة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية والسويدية.

وأكدت وزارة الدفاع أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.