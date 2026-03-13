"نخبة الخيول" تتنافس على ألقاب 3 بطولات بمضمار أبوظبي

أبوظبي في 13 مارس/ وام/ يحتضن مضمار نادي أبوظبي للسباق غداً فعاليات منافسات السباق الـ14 في الموسم، للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، والمؤلف من 7 أشواط، بإجمالي جوائز تبلغ 1.488.000 درهم.

تتضمن الأمسية 3 بطولات للمنافسة بين نخبة الخيول في سباقي "الإمارات الكلاسيكي" للمهرات والأمهار، وبطولة الإمارات للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى.

ويقام الشوط الرابع لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 5 سنوات فما فوق، على لقب بطولة الإمارات للفئة الأولى، وجوائزها مليون درهم.

وتتنافس الخيول في سباق "الإمارات الكلاسيكي" لمهرات " الإنتاج المحلي" عمر 4 سنوات، في الشوط الثاني لمسافة 1600 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم.

ويقام سباق "الإمارات الكلاسيكي" لأمهار الإنتاج المحلي عمر 4 سنوات، في الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وجوائزه 110 آلاف درهم أيضا.

وتشارك الخيول عمر 4 سنوات فما فوق في الشوط الأول لمسافة 1400 متر للخيول العربية الأصيلة "تكافؤ " للتنافس، على لقب كأس "حماة الأمة"، وجوائزه 66.000 درهم.

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1200 متر للخيول عمر 4 سنوات فما فوق، على لقب كأس "الوثبة ستاليونز" لملاك الإسطبلات الخاصة، وجوائزه 70.000 درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1200 متر، مشاركة الخيول المهجنة الأصيلة عمر 3 سنوات فما فوق على لقب "ريزيليانس سبيريت" للسرعة، وجوائزه 66.000 درهم، بينما تختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة عمر 3 سنوات فما فوق على لقب "يونيون باور مايل"، وجوائزه 66.000 درهم.