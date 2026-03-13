"مركز الإمارات للفروسية" يستضيف 8 منافسات لقفز الحواجز

دبي في 13 مارس/ وام/ تنطلق غدا منافسات قفز الحواجز ضمن النسخة الـ14 لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والتي يشرف عليها اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، برعاية لونجين.

تتضمن الفعاليات 8 منافسات يستضيفها نادي دبي للفروسية بمركز الإمارات للفروسية على مدار يومي السبت والأحد، وهي ثاني منافسات قفز حواجز تقام على ميادين مركز الإمارات للفروسية خلال الشهر الحالي، بمشاركة فرسان أندية ومراكز الفروسية.

وأعلنت اللجنة المنظمة إقامة 4 منافسات بمواصفات المرحلتين الخاصة غدا، بينما تقام منافسات اليوم الثاني بعد غد بمواصفات الجولة الواحدة، عدا منافسة الختام بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز لفرسان المستوى الأول، بحواجز الـ140 سم.

وأكدت اللجنة مشاركة خيول القفز الصغيرة عمر (5 ـ 6) سنوات، على حواجز الـ(105 ـ 120) سم، وفرسان المستوى الثاني على حواجز الـ120 سم، والفرسان من فئة الشباب على حواجز الـ130 سم، وفرسان المستوى الأول على حواجز الـ135 سم في منافسة المرحلتين الخاصة، وعلى حواجز الـ140 سم في منافسة الجولة الواحدة مع جولة للتمايز.