9 قمم في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم قبل ختام الموسم

أبوظبي في 13 مارس/ وام/ تشهد الجولات الست المتبقية من مسابقة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، 9 قمم، تتصدرها قمة المتصدرين العين وشباب الأهلي والتي تقام ضمن مواجهات الجولة الـ22.

ويتصدر العين جدول الترتيب برصيد 47 نقطة، يليه شباب الأهلي ثانيا برصيد 46 نقطة، فيما يحل الجزيرة ثالثا والوحدة رابعا على الترتيب، برصيد 34 نقطة لكل منهما.

وتشهد الجولة الـ20 التي تنطلق الاثنين المقبل قمة تجمع الوحدة مع العين في استاد آل نهيان.

وضمن الجولة 21 تقام قمتان تجمع الأولى شباب الأهلي مع الجزيرة في استاد راشد، والشارقة مع الوصل في استاد الشارقة.

وبالجولة الـ 23، تقام قمة واحدة تجمع الشارقة مع الوحدة في استاد الشارقة.

وتشهد الجولة الرابعة والعشرين (3) قمم تجمع كلا من الوحدة مع الوصل في استاد آل نهيان، وشباب الأهلي مع النصر في استاد راشد، والشارقة مع العين في استاد الشارقة.. فيما تشهد الجولة 26، والأخيرة قمة الجزيرة والوصل في استاد محمد بن زايد.