نادي العين للشطرنج يختتم مهرجانه الـ3 ويتوج الفائزين

أبوظبي في 13 مارس/ وام/ أسفرت مواجهات النسخة الثالثة من مهرجان نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية التي اختتمت أمس عن فوز الأستاذ الدولي الكبير أصغر جولي بالمركز الأول، فيما حل الأستاذ الدولي بشير القديمي في المركز الثاني، والأستاذ الدولي أنس خويرة في المركز الثالث.

نظم النادي المهرجان في مستشفى كند بالعين، وذلك للمرة الثالثة استمرارا للتعاون المشترك بين الجانبين من أجل تعزيز المبادرات المجتمعية، ونشر اللعبة في مختلف مؤسسات المجتمع.

ونالت بطلة الإمارات للسيدات لاعبة نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وافية المعمري، جائزة أفضل لاعبة إماراتية، فيما نال بطل الإمارات اللاعب عمار السدراني جائزة أفضل لاعب إماراتي.

أقيمت منافسات المهرجان من خلال 9 جولات وفق النظام السويسري.