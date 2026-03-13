أبناء حمد سهيل الخييلي يدعمون حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" بمشاريع تنموية بقيمة 100 مليون درهم

أبوظبي في 13 مارس / وام / أعلن أبناء حمد سهيل الخييلي دعمهم لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" من خلال تنفيذ مشاريع تنموية بقيمة 100 مليون درهم، وذلك في إطار التزامهم بدعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاجتماعي المستدام.

تأتي هذه المبادرة دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام" التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر - "أوقاف أبوظبي" تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف تأسيس مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام في الدولة، بما يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

وتعكس مساهمة أبناء حمد سهيل الخييلي التزامهم بدعم المبادرات الإنسانية والتنموية التي تصب في تعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ قيم التكافل والعطاء في المجتمع، كما تجسد حرص المؤسسات الوطنية على الإسهام الفاعل في الجهود الرامية إلى تمكين الأيتام وتوفير منظومة دعم مستدامة تلبي احتياجاتهم التعليمية والصحية والمعيشية.

كما تسهم هذه المشاريع التنموية في تعزيز أهداف الحملة عبر تحويل المساهمات المجتمعية إلى أصول وقفية مستدامة تُستثمر وفق نموذج وقفي معتمد، بما يضمن استدامة العوائد وتوجيهها لدعم الأيتام على المدى الطويل في مختلف مجالات الرعاية الأساسية.

وتؤكد هذه المبادرة حرص مختلف فئات المجتمع الإماراتي على دعم المشاريع التي تستثمر في الإنسان وتسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة، بما ينسجم مع النهج الإنساني الراسخ لدولة الإمارات وقيم العطاء المتجذرة في ثقافة مجتمعها.

