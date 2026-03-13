سفير الإمارات يتسلم وسام "هونوراتو فاسكيز" من وزيرة خارجية الإكوادور

كيتو في 13 مارس / وام / قلدت معالي غابرييلا سومرفيلد وزيرة العلاقات الخارجية والتنقل البشري بجمهورية الإكوادور، سعادة إبراهيم سالم حميد علي العلوي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية بيرو والسفير غير المقيم لدى جمهورية الإكوادور، وسام "هونوراتو فاسكيز" الوطني بدرجة الصليب الأكبر، والذي يُمنح بمرسوم من فخامة دانييل نوبوا رئيس جمهورية الإكوادور، تقديراً لجهوده المتميزة في تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الإكوادور.

وأشادت معالي سومرفيلد، خلال مراسم تقليد الوسام، بالدور الهام الذي اضطلع به سعادته في تطوير علاقات التعاون والصداقة بين البلدين، وما بذله من جهود أسهمت في توطيد أواصر الشراكة بين دولة الإمارات والإكوادور.

من جانبه، أعرب سعادة السفير عن خالص شكره وتقديره بهذا التكريم، مؤكداً حرص الجانبين على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.