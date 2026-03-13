مؤسسة مالية رائدة في أبوظبي تساهم بـ 10 ملايين درهم دعما لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"

أبوظبي في 13 مارس / وام / قدمت إحدى المؤسسات المالية الرائدة في أبوظبي مساهمة بقيمة 10 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، التي أطلقتها هيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر "أوقاف أبوظبي"، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف توفير مصدر تمويل وقفي مستدام لرعاية الأيتام، يضمن لهم مستقبلاً أكثر استقراراً ويرتقي بجودة حياتهم.

وتجسّد هذه المساهمة حرص مختلف مكوّنات المجتمع الإماراتي على الإسهام الفاعل في المبادرات التي تعزّز التماسك الأسري والتكافل الاجتماعي، وتواكب مستهدفات "عام الأسرة"، وتؤكد أن كل مكوّن هو شريك أساسي في دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تمكين الفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.

كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز أهداف حملة "وقف أم الإمارات للأيتام"، التي تسعى إلى تحويل المساهمات المجتمعية إلى عوائد وقفية طويلة الأجل، تُستثمَر وفق آلية وقفية معتمدة، بما يضمن استدامة الدعم الموجّه للأيتام في مجالات التعليم، والرعاية الصحية، والعيش الكريم، وغيرها من أوجه الرعاية الأساسية.

وأكد سعادة فهد عبدالقادر القاسم، المدير العام لهيئة الأوقاف وإدارة أموال القُصَّر، أن هذه المساهمة تعبّر عن روح الشراكة الوطنية في دعم العمل الوقفي، مشيراً إلى أن "كل مساهمة، مهما كان حجمها، تُضاف إلى غيرها لتشكّل قوة جماعية تسهم في صناعة أثر إنساني مستدام يعود بالنفع على الأيتام والمجتمع ككل".

وانطلقت حملة "وقف أم الإمارات للأيتام" في 18 فبراير 2026، ضمن رؤية وطنية تستلهم إرث الوالد المؤسس في العمل الخيري والإنساني، وتهدف إلى ترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز المشاركة المجتمعية في مبادرات تنموية مستدامة.