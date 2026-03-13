شرطة الشارقة تعلن جاهزيتها الأمنية والمرورية استعدادا لليلة 27 رمضان وعيد الفطر

الشارقة في 13 مارس / وام / أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة جاهزيتها الأمنية والمرورية من خلال خطة شاملة استعداداً لليلة 27 رمضان واستقبال عيد الفطر السعيد، وذلك في إطار حرصها على تعزيز الأمن والسلامة العامة، وتنظيم الحركة المرورية، وضمان انسيابية التنقل في مختلف مناطق الإمارة، بما يسهم في توفير بيئة آمنة مستقرة للمجتمع، ويعزز جودة حياته.

وتستند الخطة إلى منظومة أمنية ومرورية ومجتمعية متكاملة، ترتكز على تكثيف انتشار الدوريات الأمنية والمرورية في الطرق الرئيسة، والتقاطعات والمواقع الحيوية، إلى جانب تعزيز التواجد في محيط المساجد التي تشهد إقبالاً كبيراً من المصلين لأداء صلاتي التراويح والتهجد وصلاة عيد الفطر المبارك، لتنظيم حركة دخول المركبات وخروجها، لاسيما خلال ليلة 27 رمضان.

كما تشمل الخطة تعزيز التواجد الأمني، وتكثيف الرقابة المرورية في الأسواق والمراكز التجارية، التي تشهد نشاطاً متزايداً خلال الأيام الأخيرة من الشهر الفضيل استعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك، بما يسهم في الحد من الازدحامات المرورية، وتعزيز مستوى السلامة المرورية في الإمارة.

وسخّرت القيادة العامة لشرطة الشارقة كافة إمكاناتها، مدعومة بكوادر بشرية كفؤة، وبمنظومة متطورة من التقنيات الذكية وكاميرات المراقبة؛ بما يعزز سرعة الاستجابة الميدانية، ويضمن التعامل الفوري مع مختلف الحالات والبلاغات.

وقال العميد الركن عمر الغزال الشامسي المدير العام للإدارة العامة للعمليات والدعم الأمني إن الخطة الأمنية والمرورية تأتي ضمن نهج شرطة الشارقة الاستباقي في تعزيز الجاهزية الأمنية خلال المواسم والمناسبات الدينية والاجتماعية، مؤكداً أن الفرق الميدانية تعمل وفق منظومة متكاملة لتوفير أعلى مستويات الأمن والسلامة، فضلاً عن حرص شرطة الشارقة على تكامل الأدوار مع شركائها الإستراتيجيين من الجهات الحكومية المعنية؛ لضمان نجاح الخطة وتحقيق أهدافها، من خلال تنسيق الجهود الميدانية وتبادل الخبرات؛ بما يعكس مستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها المنظومة الشرطية في الإمارة.

وأكد العميد الشامسي أن تعزيز الأمن والسلامة مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون أفراد المجتمع مع رجال الشرطة، من خلال الالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية، وضرورة متابعة الأبناء ومراقبة سلوكياتهم، وعدم السماح لهم باستخدام الألعاب النارية أو القيام بأي ممارسات قد تعرّضهم أو الآخرين للخطر؛ حفاظاً على سلامتهم وسلامة المجتمع.

ودعا أفراد المجتمع إلى عدم التردد في الاتصال عبر الرقم 901 للبلاغات غير الطارئة والاستفسارات، والرقم 999 للحالات الطارئة؛ بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وكفاءتها لمختلف البلاغات، كما حثّ الجمهور على الإبلاغ عن أي ممارسات أو سلوكيات قد تؤثر في أمن المجتمع وسلامته؛ تعزيزاً للشراكة المجتمعية، وترسيخاً لبيئة آمنة مطمئنة في إمارة الشارقة.