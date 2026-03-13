مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بالتعاون مع المختبر الإبداعي تطلق "جائزة صورة عائلية"

أبوظبي في 13 مارس/ وام/ فتحت مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة بالتعاون مع المختبر الإبداعي باب المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي "جائزة صورة عائلية"، التي تدعو أفراد المجتمع في الإمارات إلى توثيق لحظات أصيلة تعكس الترابط الأسري وعمق العلاقات بين أفراد الأسرة.

وتندرج هذه المسابقة في إطار فعاليات "عام الأسرة" في دولة الإمارات، وجزءاً من مبادرة "صورة عائلية" التي أطلقها المختبر الإبداعي، وتهدف إلى تسليط الضوء على دور التماسك الأسري في ترسيخ القيم المشتركة وتعزيز استمرارية الهوية الثقافية ودعم تماسك المجتمع.

ويحظى المشاركون من خلال فن التصوير بفرصة التعبير عن لحظات هادفة تجسد الدفء والانتماء والروابط بين الأجيال.

ويستمر استقبال المشاركات عبر المنصة الإلكترونية حتى 29 مايو 2026، ويعلن الفائزون يوم 15 يونيو 2026.

وتعرض الأعمال المختارة إلى جانب الصور الفائزة ضمن معرض فني يقام خلال احتفالات عيد الاتحاد 2026، ليحتفي بالإبداع والمشاركة المجتمعية.

وتكرّم "جائزة صورة عائلية" ثلاث مشاركات متميزة، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على 25,000 درهم، والفائز بالمركز الثاني على 15,000 درهم، والفائز بالمركز الثالث على 10,000 درهم.

وتتولى لجنة تحكيم مكونة من خبراء في صناعة الإعلام مراجعة المشاركات لاختيار الأعمال وفق أعلى معايير الإبداع والملاءمة والجودة.

وتربط المسابقة الحس الإبداعي بالأسرة التي تشكل أحد أهم ركائز المجتمع ومن خلال تسليط الضوء على المواهب في هذا الموضوع الهادف، تحتفي المسابقة بالتعبير الفني الذي يعكس روح الوحدة والتجارب المشتركة والروابط التي تعزز تماسك المجتمع.

وقالت عائشة الجنيبي، مدير إدارة المواهب في هيئة الإعلام الإبداعي إن الأسرة تؤدي دوراً محورياً في غرس الثقة والإبداع والطموح لدى الأفراد ، ونسعى من خلال جائزة صورة عائلية إلى حث مختلف فئات المجتمع على التعبير عن رؤيتهم ومشاركة قصص تعكس القيم التي تجمعنا، ونواصل في المختبر الإبداعي التزامنا برعاية المواهب وصنّاع المحتوى في أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تأمين منصات لتطوير السرد القصصي والتعبير الإبداعي ودعم المواهب الناشئة.

من جانبها قالت سلوى الحضرمي، رئيس قسم المحتوى الإبداعي ومشاريع المجتمع الإبداعي في هيئة الإعلام الإبداعي: ندعو المصورين وصناع المحتوى الإبداعي الناشئين وأفراد مجتمع المواهب الإبداعية إلى المشاركة في هذه المبادرة وطرح رؤاهم الخاصة، وتشكل مبادرة صورة عائلية فرصة للمساهمة في لحظة وطنية، من خلال رواية القصص بصرياً والاحتفاء بالعلاقات التي ترسم ملامح تجاربنا وتلهم التعبير الإبداعي عبر الأجيال.

ومن خلال هذا التعاون، تواصل مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة والمختبر الإبداعي دعم المبادرات التي تعزز المشاركة المجتمعية، وتسلط الضوء على المواهب في قطاع الإعلام الإبداعي، وترسخ دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك وقادر على مواجهة التحديات.

ويحق لكل مشارك تقديم صورة فوتوغرافية واحدة تتوافق مع موضوع الجائزة، على أن تعكس الصورة قيمة جمالية ومعنى واضح، وتوثق تجارب مشتركة بين أفراد الأسرة، ولا يلزم ظهور الوجوه بوضوح.

ويجب تقديم المشاركات بصيغة "JPEG" أو"JPG"، وبحجم لا يقل عن 5 ميجابايت، ودقة لا تقل عن 300 نقطة في البوصة.

ويجب ألا تحتوي الصور على أي توقيع أو ختم أو علامة تعريفية أو إطار أو علامات تاريخ ووقت.

ويسمح بإجراء تعديلات فنية دون مبالغة، وتستبعد الصور المعدلة بدرجة مفرطة أو المولدة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.