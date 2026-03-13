"منتخب الجودو" يخوض 22 نزالا في كوسوفو

بريشتينا في 13 مارس/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للجودو خوض منتخبنا الوطني 22 نزالا خلال معسكره المقام حاليا ويستمر حتى 22 مارس الحالي في مدينة بيجا بجمهورية كوسوفو استعدادا للمشاركة في بطولة آسيا للفردي 2026، بالصين من 16 الى 18 أبريل المقبل.

وأكد الاتحاد في بيان له أن النزالات المقررة للمنتخب في معسكر كوسوفو مع منتخبات النخبة، ثم ينتقل بعدها إلى العاصمة اليابانية طوكيو، لإقامة معسكره الختامي في "جامعة توكاي" حتى 15 أبريل المقبل.

وذكر أن معسكر كوسوفو يشهد وجود اللاعب الدولي طلال شفيلي بعد إعلان انضمامه للقائمة المشاركة في بطولة اسيا المقبلة، ضمن منافسات وزن تحت 81 كجم، إثر تعافيه من الإصابة.

ونوه إلى أن القائمة المعتمدة أصبحت تتألف من11 لاعبا بواقع 9 لاعبين هم سيمون قسطنطين "وزن تحت 60 كجم"، ونارمند بيان "وزن تحت 66 كجم"، وناجي يزبيك، ومحمد يزبيك، "وزن تحت 73 كجم"، وطلال شفيلي وعمر جاد، "وزن تحت 81 كجم" وأرام جورجيان، "وزن تحت 90 كجم"، وظفار كوسوف، "تحت وزن 100 كجم"، وعمر معروف، "وزن فوق 100 كجم" ، بجانب اللاعبتين بشيرات خرودي "وزن تحت 52 كجم"، وإليزا ليتيف "وزن تحت 78 كجم".