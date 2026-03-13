الاتحاد العربي لألعاب القوى يستحدث مسابقة تحت 16 عاماً لتنمية المواهب الشابة

دبي في 13 مارس/ وام / اعتمد الاتحاد العربي لألعاب القوى استحداث مسابقة لفئة تحت 16 عاماً، بهدف توسيع قاعدة الممارسين وصقل المواهب، على أن تقام بالتزامن مع البطولة العربية لفئة تحت 23 عاماً المقررة في جمهورية مصر العربية خلال الفترة من 26 إلى 30 يونيو المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة العميد علي بن إبراهيم الشيخي، وبمشاركة نواب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، حيث تقرر كذلك زيادة عدد المندوبين الإداريين في البطولات العربية إلى اثنين بدلاً من مندوب واحد.

واعتمد المجلس مندوبي البطولة العربية المقبلة في تونس خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل المقبل، حيث تم تعيين الإماراتي راشد ناصر آل علي والدكتور مازن الخطيب مندوبين إداريين، وحمدان البيشه مندوباً فنياً، ومجد الخواجة مندوباً فنياً مساعداً، فيما تم اختيار عبد الحكيم العمري وساجد محمد حكمين دوليين، وصفوان الهندي مندوباً إعلامياً.

كما استعرض المجلس عدداً من الملفات الإستراتيجية المتعلقة بتطوير المسابقات وتعزيز العمل المؤسسي داخل الاتحاد، موجهاً الشكر إلى اتحاد الإمارات لألعاب القوى على جهوده في إنجاح منافسات اللعبة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي استضافتها الشارقة، مشيداً في الوقت نفسه بالنجاح الفني والتنظيمي للبطولة العربية الثامنة والعشرين لاختراق الضاحية التي أقيمت في العراق.

وناقش المجلس خلال الاجتماع تقارير اللجان المختلفة، ومنها اللجنة الفنية، ولجنة الحكام، ولجنة السيدات، ولجنة الإحصاء، واللجنة الإعلامية. وأوضح رئيس لجنة الحكام محمد أبو فندي أن اللجنة تعمل على إعداد دراسات وبرامج تطويرية للحكام بالتنسيق مع مركز التنمية الإقليمي في القاهرة.

وأكدت ماريا كيفوركيان رئيسة لجنة السيدات مواصلة العمل على تطوير ألعاب القوى النسائية ومعالجة التحديات التي تواجه اللاعبات، فيما استعرض المجلس مقترح مرافقة حكم مع الوفود المشاركة في البطولات العربية لتعزيز المستوى التحكيمي وضمان جودة المنافسات، إضافة إلى اعتماد استمارة موحدة للحكام المشاركين في البطولات.